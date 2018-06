Eckernförde

Jan Delay, der coole Styler aus dem Norden mit dem nasalen Klang in der Stimme, gilt als einer der erfolgreichsten und vielseitigsten Musiker in Deutschland. Zum Strand Open Air in Eckernförde bringt er Songs aus seinem gesamten Repertoire von „St. Pauli“ bis zu „Oh, Jonny“ mit.

Bei Culcha Candela darf der Hit "Hamma" nicht fehlen

Für Party am Strand stehen Culcha Candela. Erst 2017 brachten sie ihr neues Album „Feel Erfolg“ heraus. Alle Songs daraus werden auf der Bühne am Südstrand zu hören sein. Nicht fehlen dürfen natürlich bekannte Hits der Reggae- und Hip-Hop-Band wie „Hamma“.

Als Newcomer ist der Elmshorner André Lion dabei

Bereichert wird das Programm am Sonnabend durch die Sängerin Amanda, die mit Rap, Soul und Pop auf der Bühne performt. Und ganz neu ist der Elmshorner Singer/Songwriter André Lion dabei, der zur Eröffnung seinen aktuellen Hit „Vielleicht“ vorstellt.

5000 Karten sind für das Strand Open Air bislang verkauft

Nach Angaben von Daniel Spinler (Baltic Event) sind bislang 5000 Karten für das Strand Open Air verkauft, 2000 für den Rock am Strand. Für beide Konzertabende gibt es noch Tickets. Zum Rockfestival am Freitag, 6. Juli, sind drei Cover-Bands angesagt, die es am Südstrand so richtig krachen lassen wollen: Kiss Forever, Still Counting (Volbeat) und John Diva & The Rockets of Love aus Kalifornien.

Für das Strand Open Air verlosen die KN zweimal zwei Karten, verbunden mit einem persönlichen Meet & Greet mit Jan Delay und Culcha Candela. Zur Verlosung führt dieser Link: www.kn-online.de/strandopenair. Für den Rock am Strand gibt es zweimal fünf Freikarten zu gewinnen unter: www.kn-online.de/rockamstrand. Viel Glück!