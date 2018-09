Eckernförde

„Mit dem Geld wird das Haupthaus umgebaut“, erklären die Herbergseltern Monika und Holger Lüthi. In dem Gebäudeteil sind 19 der 44 Zimmer. „Toiletten und Duschen sind separat im Kellergeschoss. Sie sollen auf die Etagen verlegt werden“, erklären die Herbergseltern. Für sie ist es ein sinnvoller Schritt. „Für Schulklassen und Gruppen aus Sportvereinen ist das alles kein Problem. Familien sind es heute allerdings nicht mehr gewohnt, zum Duschen nach unten zu gehen“, sagt Holger Lüthi. Ziel ist, sich stärker auf die Bedürfnisse von ihnen und kleineren Gruppen einzustellen.

7203 Besucher schliefen 2017 in den 164 Betten. Schon das waren 5,5 Prozent mehr als im Vorjahr. In diesem Jahr geht Lüthi von 8000 Gästen aus. „Die Zahl nimmt zu, weil die Aufenthaltsdauer abnimmt. Vor 25 Jahren blieb der durchschnittliche Gast acht Tage in Eckernförde, jetzt nur noch 2,8 Tage“, erklärt der Herbergsvater. Daher komme es darauf an, in der kürzeren Zeit einen guten Eindruck zu hinterlassen. Bislang scheint das in Eckernförde gut zu gelingen. „Bei den Gruppen haben wir zu 70 Prozent Stammgäste“, sagt Monika Lüthi. Das ist für sie Bestätigung und Herausforderung zugleich. Einerseits stehe dieser Wert für die Beliebtheit, anderseits zeige er auch, dass es schwer falle, neue Gäste zu gewinnen.