Noer

Der bunt bemalte Jugendtreff der Gemeinde Noer steht neben dem Spielplatz am Sportheim Lindhöft.

Joyce wird in ihrer Verwaltungsausbildung ab Herbstferien sechs Monate in Berlin sein und auch danach kaum Zeit haben.

Jessica, die das dritte Ausbildungsjahr in einem Eckernförder Reisebüro absolviert, kann aufgrund ihrer Dienstzeiten jetzt erst am Abend in Lindhöft sein.

Bis zu 20 Kinder und Jugendliche kommen in die Jugbox Lindhöft

Die beiden 21-Jährigen basteln, spielen, kochen mit bis zu 20 Kindern und Jugendlichen von sechs bis 17 Jahren immer freitags ab 17 Uhr.

Das Team organisiert auch Ausflüge, Wanderfahrten mit dem Kanu, Waldspaziergänge für die Mädchen und Jungen.

„Unser wöchentliches Programm für die Jüngeren beginnt schon am Nachmittag. Die Älteren kommen erst gegen 18.30 Uhr“, berichtet Jessica.

Die Jüngeren kochen mit der Betreuerin jeden Freitag

„Letzteres kann ich künftig noch schaffen. Aber Joyce ist nach den Ferien ganz weg.“ Dringend suchen sie daher Verstärkung, damit das volle Angebot bestehen bleibt.

Joyce berichtet: „Ich koche immer mit den Kindern. Wir haben zwar nur eine kleine Ausstattung, doch fertigen Pizzateig belegen oder Nudeln gehen immer."

Darauf freuen sich alle besonders. Zuletzt hat sie mit den Kids Porzellanbecher bemalt. Es reicht also nicht, nur anwesend zu sein. Kreativität ist ein Muss.

Die Eltern der Kinder unterstützen das Team des Jugendtreffs

Ist das nicht viel verlangt für ein gemeindliches Ehrenamt mit kleiner Aufwandsentschädigung?

„Es kommt so viel zurück von den Kindern, das macht Freude“, sagen beide. „Außerdem haben wir von Eltern jede Unterstützung.

Es ist nicht schwer, sich hineinzufinden. Minderjährige Betreuer müssen die Jugendleiter-Card besitzen oder machen den Kurs auf Kosten der Gemeinde."

Auch ältere Erwachsene sind als Betreuer herzlich willkommen

Auch Ältere sind willkommen. Wenn jemand aus einer Nachbargemeinde Lust hat, geht das auch. Schließlich kommen auch Osdorfer Kinder in die Jugbox.

Wer mitarbeiten möchte, schreibt schnellstens an jugbox.lindhoeft.noer@gmail.com