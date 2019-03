Eckernförde

Die fast 80 Schülerinnen und Schüler hatten sich Großes vorgenommen: Statt an vereinfachte Versionen wagten sie sich an unbearbeitete Originalliteratur. Konzentriert machten sie sich an die Kompositionen alter Meister: Strauss, Vivaldi, Mozart, Bach. In der zweiten Hälfte Prokofjews Peter und der Wolf. Ein Jahr Übung und die Klausurwoche in Dänemark zahlten sich aus - die intensive Vorbereitung gehört seit jeher dazu.

Das Spielen im Orchester schule besonders die soziale Kompetenz, so Dirigent Gunnar Heise: „In einem Orchester lernt man, aufeinander zu hören.“ Heise hat das Orchester vor 27 Jahren ins Leben gerufen, seitdem gibt es jedes Jahr ein Sinfonieorchester. „Das schwierigste ist immer, ein geeignetes Programm aufzustellen, in das sich alle einbringen können.“

Klassik ab der fünften Klasse in der Waldorfschule

Ab der fünften Klasse spielen die Schüler ein Instrument im Jahrgangsorchester der Waldorfschule Eckernförde. Darauf folgt das freiwillige Oberstufenorchester für die neunte bis 13. Klasse. Über die klassischen Stücke beschwere sich keiner, im Gegenteil: „Dadurch, dass sie die Werke selbst spielen, haben die Schüler eine ganz andere Beziehung zur Musik“, stellte Lehrerin Erika Heise fest.

Besonders angesichts der schwierigen Literatur hat sich das Schülerorchester ohne Frage gut geschlagen. Da durften auch die Zugaben nicht fehlen: Mit den bekannten Melodien aus Jurassic Park und Land of Hope and Glory endete das Konzert.

