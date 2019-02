Eckernförde

„Die Dunkelziffer dürfte weitaus höher liegen“, sagte Polizeihauptkommissar Holger Tramm jetzt in Eckernförde beim KN-Talk zum Thema Trickbetrug. „Am besten sofort auflegen“, lautete sein Tipp. Doch wie lässt sich überhaupt erkennen, dass nicht die echte Polizei anruft?

In lebhafter Runde mit sehr interessierten Gästen im KN-Mediastore an der Kieler Straße 31 wies der Präventionsbeamte des Eckernförder Reviers gleich auf das erste Problem hin: „Niemals erscheint die Nummer 110 auf dem Display, wenn meine Kollegen anrufen.“ Doch dieser technische Kniff werde häufig von Betrügern angewendet, die Software dafür lasse sich leicht im Internet beschaffen. „Die 110 ist aber eine reine Zielnummer“, so Holger Tramm (50).

Die Polizei fragt niemals am Telefon nach Geld oder Vermögen

Wer einen solchen Anruf trotzdem annimmt, hört häufig eine erfundene Geschichte. Angebliche Polizisten berichten davon, dass eine Einbrecherbande es auch auf den Angerufenen abgesehen habe. Sie fragen ihr Opfer aus und bieten an, Geld und Wertsachen abzuholen, um dessen Vermögen zu schützen. „Bitte lassen Sie sich nicht darauf ein und geben Sie keine Auskünfte“, riet Holger Tramm. „Die Polizei fragt also niemals am Telefon nach Geld oder Vermögen. Das ist gut zu wissen“, fasste Teilnehmerin Anneliese Geberbauer aus Neuwittenbek zusammen.

Außerdem wies der Präventionsbeamte darauf hin, dass Betroffene jederzeit bei der Polizei nachfragen können, wenn ihnen etwas seltsam vorkomme. „Haben Sie keine Scheu und wählen Sie die 110. Das ist auch möglich, wenn keine Notlage vorliegt“, empfahl er.

Häufig suchten sich die Täter im Telefonbuch Namen aus, die nach Mitbürgern im Seniorenalter klingen. Deshalb sei es ratsam, den Eintrag zu ändern. „Reicht es nicht, den Vornamen abzukürzen? Muss unbedingt die Adresse dabei stehen?“, fragte der Beamte.

Gestohlene EC-Karten auch bei der Polizei sperren lassen

Vorsicht sei auch geboten, wenn jemand auf offener Straße nach Wechselgeld fragt. „Bleiben Sie auf Abstand“, so Tramm. Trickbetrüger schafften es, blitzschnell und fingerfertig Geldscheine aus dem geöffneten Portemonnaie zu ziehen. Oder auch EC-Karten. Was kaum jemand weiß: „Es reicht nicht, die dann bei der Bank zu sperren, weil das Lastschriftverfahren per Unterschrift trotzdem noch einige Zeit möglich bleibt.“ Deshalb sollten Betroffene zur Polizei gehen. „Wir geben das an die Meldestelle des Einzelhandels weiter.“

So schützen Sie sich:

Info: Wie Sie sich auf die Anrufe falscher Polizeibeamter vorbereiten, lesen Sie hier. Die Polizei weist außerdem auf die Internetseite www.polizei-beratung.de hin. Außerdem: Die Informationsbroschüren in Sachen falsche Polizeibeamte sowie allgemeine Hinweise für ältere Mitbürger.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde finden Sie hier.