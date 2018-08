Eckernförde Mobilität - Wie wollen sich die Bürger bewegen? Mobilität, die das Klima schont, braucht gutes Management. Die Kiel-Region ist einer von bundesweit fünf Modellräumen, in denen klimafreundliche Mobilität und Verkehrsmittel als Alternative zum Auto gefördert werden sollen. In und um Eckernförde startet die Umfrage zum Verhalten der Bürger.

Von Cornelia Müller

Rad oder Auto, Bus oder Bahn: Bürgern sollen in Zukunft verschiedene wohnungs- oder quartiersnahe Angebote haben. Das können Carsharing, Fahrradleitsysteme, Abstellmöglichkeiten, ÖPNV sein. Aber was kommt bei ihnen an? Quelle: Hauke-Christian Dittrich