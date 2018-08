Der Naturfotograf Solvin Zankl ist auf Augenhöhe mit seinen Hauptdarstellern. Wie ihm das gelingt, wenn die Protagonisten so fix und scheu wie Waldohreulen oder so winzig wie Ameisen sind, erläutert er den Besuchern des Museums Eckernförde am Sonntag, 26. August, ab 11.30 Uhr.