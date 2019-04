Lindau

Eine Garage auf Hof Uppendahl in Lindau verwandelte sich am Nachmittag in eine kleine Werkstatt. Die Wählergemeinschaft hatte Holz für etwa 25 Nistkästen besorgt, das Tischler Martin Schütt zurechtsägte. Nach seinen Worten eignet sich Fichte gut. „Das Holz ist formstabil und nicht so harzig“, erklärte der 47-Jährige, „die Vögel sollen ja nicht festkleben.“

Eirik (9) und sein Kumpel Raven (8) werkelten gemeinsam an einem Nistkasten: Löcher ins Holz bohren und die Teile zusammenschrauben – das Teamwork klappte schon ganz gut.

Aktion gegen das Artensterben

„Immer wieder ist vom Artensterben die Rede, wir wollen mit solchen Aktionen die heimische Vogelwelt unterstützen“, unterstrich FWGL-Vorsitzender Harald Kelm. Denn nach seinem Eindruck hat der Bestand in den vergangenen Jahren abgenommen. „Wir hatten schon mehr Amseln“, befand Vorstandsmitglied Uppendahl. Wer Nistkästen baut, unterstützt Vögel, die unter „Wohnungsnot“ leiden, sagt Matthias Valkema, Vorsitzender des Nabu Eckernförde. Nach seiner Ansicht sind ein Grund die oftmals energieoptimierten Häuser. „Vögel finden keine Nischen oder Löcher mehr“, so der Umweltschützer. Daher betreue der Nabu Eckernförde allein in seinem Gebiet über 100 Nistkästen und Nisthilfen Das Basteln solcher Unterkünfte in der Nähe des eigenen Hauses empfiehlt Valkema allerdings nicht nur wegen der aktiven Naturschutzarbeit: „Man erlebt die Umwelt, und es bringt auch noch Spaß, gerade wenn man mit Kindern die Vögel beobachtet.“

Von Jan Torben Budde