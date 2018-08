Strande

Um das Abwasser von rund 370 000 Menschen aus der Landeshauptstadt Kiel und 20 weiteren Gemeinden rund um die Förde zu reinigen, werden pro Jahr 13 Gigawattstunden Strom verbraucht. Die Menge entspricht dem Bedarf von etwa 3300 Vier-Personen-Haushalten – also einer Kleinstadt. „80 bis 85 Prozent unseres Bedarfes erzeugen wir selbst, etwa zehn Millionen Kilowattstunden pro Jahr“, erklärt Betriebsleiter Klaus Reichel.

Der Strom wird in einem Blockheizkraftwerk produziert, in dem vier riesige Zwölf-Zylinder-Motoren laufen. Sie werden vom Methangas angetrieben, das beim Faulprozess des Klärschlamms entsteht – in den drei 26 Meter hohen Türmen, die weithin zu sehen sind. Diese markante Silhouette des 57 Hektar großen Betriebsgeländes an der Bülker Huk verändert sich derzeit: Gleich neben den drei Faultürmen ist ein ähnlicher Behälter entstanden. Bei dem mit rund 20 Metern Höhe etwas flacheren Gebäude handelt es sich um einen Gasspeicher, der beim Stromsparen helfen soll.

Auch ein neues Zwischenpumpwerk ist geplant

Denn bislang wird das Gas in fünf viel kleinere Behälter gepresst. Um diesen Hochdruck zu erzeugen, ist wiederum viel Strom nötig. Die Gasverdichter gehören mit einigen anderen Einrichtungen wie den Betriebsgebäuden mit mehr als 3,5 Gigawattstunden im Jahr zu den größten Verbrauchern im Klärwerk. „Die Hochdruckspeicher wurden in den 1970er-Jahren gebaut und sind inzwischen nicht mehr wirtschaftlich“, so Klaus Reichel.

Wenn der neue 5500 Kubikmeter fassende Speicher im November 2018 fertig ist, werde viel weniger Strom verbraucht, da er im Niederdruckverfahren befüllt wird. Damit kommt das Klärwerk dem Ziel der autarken Energieversorgung einen gehörigen Schritt näher. Ein weiterer Beitrag ist die Erneuerung des Blockheizkraftwerks mit einem höheren Wirkungsgrad möglichst bis zum Jahr 2020 sowie des Zwischenpumpwerks.

Bakterien brauchen Sauerstoff - das frisst Energie

Denn das Klärwerk wird auch künftig viel elektrische Energie brauchen. Am meisten geht buchstäblich für Luft drauf: „60 Prozent des Stroms brauchen wir für die Sauerstoffversorgung der Mikroorganismen in der biologischen Reinigung“, erklärt Verfahrensingenieur Michael Wuttke. Dazu saugen vier Turboverdichter 80.000 Kubikmeter Luft in der Stunde an, die wiederum über Rohre und Membrane am Boden des 5,80 Meter tiefen Belebungsbeckens ins Abwasser gepresst wird. Dieses Becken ist das Herzstück der Reinigung: Bakterien ernähren sich von den organischen Stoffen im Abwasser – Kohlehydrate, Fette und Eiweiß. Aber sie brauchen Luft zum Leben und zur Vermehrung.

Täglich kommen 52.000 Kubikmeter Wasser aus der Kanalisation im Strander Hinterland an. Neben der Landeshauptstadt sind 20 Gemeinden angeschlossen: Noer, Schwedeneck, Strande, Dänischenhagen, Felm, Altenholz, Kronshagen, Ottendorf, Melsdorf, Mielkendorf, Molfsee, Schwentinental, Schönkirchen, Mönkeberg, Heikendorf, Laboe, Brodersdorf, Lutterbek, Stein und Wendtorf.