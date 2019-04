Gettorf

Klares Wasser, geruchsfrei, von Trinkwasser sensorisch nicht zu unterscheiden: Das ist geklärtes Abwasser heute. Gettorfs rundum erneuertes Klärwerk tritt den Beweis an.

So rein ist es, dass alles, was in der 5,3 Millionen Euro teuren Anlage als braune Suppe ankommt und die vollbiologische Klärung durchläuft, in die Lindauer Mühlenau fließen darf.

Im Klärwerk Gettorf ist alles blitzsauber

Klärwerkschef Holger Störmer sitzt im gekachelten Büro. Blitzsauber ist alles, abwaschbar. Weil es sich um ein Klärwerk handelt, in dem Heerscharen von Bakterien Schwerstarbeit leisten?

„Nein“, sagt er und lächelt. „Das hier war mal ein Labor. Wenn hier etwas gefährlich sein kann, dann Technik oder bauliche Besonderheiten. Deshalb ist das Betreten für Unbefugte so streng verboten.“

Betriebsleiter Störmer ist seit 26 Jahren mit Gettorfs Klärwerk vertraut, hat bereits den zweiten Um- und Ausbau begleitet. Er hat zwei Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin. Alle vier sind Fachkräfte für Abwassertechnik. „Jeder von uns macht jede Tätigkeit“, betont er.

Abwasser klären ist Umweltschutz auf hohem Niveau

Zusätzlich ist er Betriebsbeauftragter für Gewässerschutz. „Wir verrichten hier einen großen Dienst an der Umwelt“, setzt er hinzu. Doch wer hat schon eine Vorstellung davon, was alles nach der Toilettenspülung kommt? Erst recht ahnt keiner, dass sich das Team nicht einmal die Hände schmutzig macht und es nirgendwo "so komisch müffelt".

Das erschließt sich beim Rundgang über das penibel aufgeräumte Gelände hinter dem Gittertor am Silkendiek. Die gewaltigen Betonbehälter, die je 3300 Kubikmeter von Feststoffen befreite Abwässer fassen, lassen Störmer in seiner Arbeitskluft winzig aussehen.

Vor diesen runden Belebungsbecken befindet sich im gelben Gebäude eine gekapselte Anlage, die Festes aus dem Abwasser siebt, das nicht hineingehört, zerkleinert, Feuchtigkeit entzieht.

Hygienenartikel in der Toilette sind ein Riesenproblem

"Hygieneartikel, mitunter ganze Gurken in Folie, Dosen, Metallteile, Plastikverpackungen kommen in der Druckrohrleitung an“, erklärt der Chef. „Es ist unfassbar, was der Mensch alles in den Abfluss wirft.“

Das ist bundesweit ein massives Problem für Pumpstationen. Die Gettorfer Kläranlage bekommt deshalb bald ein zusätzliches Pumpwerk. Das wird dann auch mit Feuchttüchern und Co. fertig.

„Das Feste“ ist nach der Bearbeitung ganz und gar nicht mehr schlammig. Der Klärschlamm wirkt wie Blumenerde und wird später zur Verbrennung abgeholt. In die zwei Belebungsbecken fließt nur noch braunes Wasser.

„Hier tun Millionen von Bakterien ihr Werk“, erläutert Störmer. „Die einzige Chemikalie, die in geringem Maß zugesetzt werden muss, ist Eisen-III-Chlorid, um Phosphat aus Waschmitteln auszufällen. Zum Glück enthalten die meisten Produkte kaum noch Phosphat.“

Nach drei Tagen im Klärbecken ist Abwasser rein

Oben am Rand der Becken rauscht es, denn hier sind die Zu- und Abflüsse. Unsichtbar und still wird am Grund automatisch umgerührt. „Und nach drei Tagen ist Abwasser von schädlichen Keinem befreit und glasklar“, erklärt er weiter, während in Becken zwei die Sauerstoffanlage angesprungen ist.

Die sprudelnd zugeführte Luft bringt die unsichtbaren Arbeiter während des laufenden Prozesses zusätzlich in Wallung. Im Nachklärbecken dürfen sich Schwebstoffe endgültig setzen und glasklares Nass fließt von hier ab.

Wirklich glasklar? Im Labor neben dem Büro, wo Mitarbeiterin Margareta Lorenc gerade Proben zieht und untersucht, steht der Beweis. In Gläser füllt sie Leitungswasser und geklärtes Wasser ab: weder optisch noch geruchlich ist ein Unterschied erkennbar.

Von Trinkwasser ist geklärtes Abwasser kaum zu unterscheiden

„Ein wenig mehr Keime sind drinnen“, erläutert sie und weist auf die digitale Messanlage, deren Werte sie mit denen der Probe abgleicht. „Den Rest erledigen die Sonne und die Au“, fügt Störmer hinzu. „Bei der späteren Einleitung in den Nord-Ostsee-Kanal ist geklärtes Abwasser aus Gettorf fast so rein wie Trinkwasser.“

Heute entwässern Gettorf, Osdorf und Lindaus Ortsteil Revensdorf in die Anlage. Die zwei großen neuen Becken nehmen je 3300 Kubikmeter auf. Pro Tag fließen 1300 Kubikmeter Abwasser zum Silkendiek. Die Reinigungsleistung ist gegenüber der Anlage von 1996 um 60 Prozent höher.

