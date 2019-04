Eckernförde

In Kooperation mit dem Landesarchiv Schleswig-Holstein bietet das Eckernförder Museum eine Kostümführung zum Leben eines Dienstmädchens im Jahr 1900 an. Besucher können „Henriettes Alltag“ während der einstündigen Veranstaltung am Sonnabend, 4. Mai, um 15 Uhr erleben.

Historikerin und Ausstellungskuratorin Julia Liedtke erzählt im Kostüm von den Lebensumständen junger Frauen vor hundert Jahren. Die Dauerausstellung des Eckernförder Museums liefert dazu die passende Kulisse: Vor Küche, Wohnstube und Kolonialwarenladen werden die Pflichten im bürgerlichen Haushalt erläutert, die Waschküche gibt einen Eindruck von der körperlich belastenden Arbeit der Dienstboten.

Wie sah es eigentlich mit Herrenbesuch aus?

In der Fischerei-Abteilung wird darüber hinaus der Arbeitsplatz in einer Räucherei vorgestellt, wo viele Eckernförder Frauen in jener Zeit eine Beschäftigung fanden. Dienstmädchen Henriette geht dabei auf alltägliche und lebenspraktische Fragen ein: Welche Aufgaben hatte ein Dienstmädchen? Gab es eine Entlohnung? Und wie sah es eigentlich mit Herrenbesuch aus?

Die Führungen sind Bestandteil des Begleitprogramms einer Ausstellung im Landesarchiv in Schleswig. Zum 100. Jahrestag der Einführung des Frauenwahlrechts ist im Prinzenpalais der Wandel weiblicher Lebenswelten zu sehen. Unter dem Titel „Heraus aus der Finsternis!“ wird Frauengeschichte von der Kaiserzeit bis in die jüngste Vergangenheit präsentiert.

Weitere Führungen im Oktober und Dezember

Die Führung findet im Museum Eckernförde am Rathausmarkt 8 statt. Neben dem Museumseintritt fallen keine weiteren Kosten an. Weitere Führungen finden am 30. Oktober und am 8. Dezember ebenfalls im Museum Eckernförde statt. Darüber hinaus sind Gruppenführungen auf Anfrage möglich.

