Ein bisschen Wehmut lag Sonnabend noch über Gut Wulfshagen in Tüttendorf. Der Regen hielt viele zunächst vom Besuch des Wohlder Markts ab. Um so belebter war das Event auf dem Hof und in der Scheune vorm Herrenhaus am Sonntag. Gäste strömten aus allen Richtungen herbei – und kamen ins Schwärmen.