Damendorf

Damendorf. In diesem Frühjahr gibt es für die Gruppe von 20 Aktivisten des Vereins zur Förderung des Umweltschutzes und der Landschaftspflege im Raume des Naturparks Hüttener Berge (VFUL) eine Alternative. In Höhe Ohldiek wurde im vergangenen Sommer eine 550 Meter lange Amphibienleitanlage mit vier Tunneln gebaut. Da die Erdkröten aber jetzt wieder in ihre Laichgewässer wandern, weihte sie VFUL-Vorsitzender Hans Ulrich mit 20 Unterstützern ein.

„Es ist die erste Amphibienleitanlage im Amt Hüttener Berge“, sagte Bernd Saggau. Er hat in der Verwaltung des Amtes unter anderem mit Ordnungs- und Bauangelegenheiten zu tun.

Kröten wurden per Hand über die Straße getragen

2015 kam dann die Idee auf, die Amphibien durch Tunnel zu leiten und nicht mehr mit viel ehrenamtlichen Einsatz morgens und nachmittags im März und April in Eimern über die Straße zu tragen.

Pluspunkt beim Antrag beim Kreis war, dass die Gruppe ihre Arbeit dokumentiert hatte. „Es handelt sich um eine beständige Population“, sagt Kristina Achilles von der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises. „Die Anlage kostete 165 000 Euro“, so Michael Wittl, Leiter des Umwelt-Fachdienstes in der Kreisverwaltung. Die Investition wurde aus dem Ersatzgeld-Topf des Kreises finanziert, in den Windanlagenbauer als Ausgleich für Eingriffe ins Landschaftsbild einzahlen müssen. „Die Anlage ist auch eine Anerkennung der ehrenamtlichen Arbeit“, betonte er.

