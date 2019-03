Der Gettorfer Kunstmaler Heino Karschewski hat in Eckernförde ein Zweit-Atelier eröffnet. In der Nicolaistraße 17 zeigt er auf 22 Quadratmetern seine maritimen Ölgemälde und Zeichnungen. Daneben entstehen an der Staffelei auch neue Werke, können ihm Besucher beim Malen über die Schulter schauen.