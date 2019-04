Eckernförde

Die Summe beträgt rund 543.000 Euro und macht damit etwa drei Prozent des Gesamtfördervolumens von 18 Millionen Euro für 141 Sportstätten im gesamten Land aus. Die Sanierung des Eckernförder Meerwasserwellenbades wird mit 250.000 Euro bezuschusst. Es erhält unter anderem eine neue Glasfassade. Für die Bauarbeiten bleibt das Bad vom 21. Oktober bis zum 20. Dezember geschlossen.

Geld für die Flutlichtanlage am Sportplatz des Schulzentrums Süd

Nach Eckernförde fließen zudem weitere 40.000 Euro für eine Flutlichtanlage am Sportplatz des Schulzentrums Süd. In der Gemeinde Dänischenhagen steht der Umbau der Flutlichtanlagen sowie der Neuaufbau des B-Platzes an. Die Fördersumme beträgt fast 93.000 Euro. Eine eigene Heizung erhält die Sporthalle der Schule im Schwedenecker Ortsteil Surendorf. Dafür macht das Land die Hälfte der Kosten von 30.000 Euro locker.

145.000 Euro für Holtsee , Osterby , Groß Wittensee und Brekendorf

Förderquoten von durchweg 50 Prozent erreichen Holtsee, Osterby, Groß Wittensee und Brekendorf. Das betrifft die Turnhalle in Holtsee, die einen neuen Prallschutz für rund 31.000 Euro erhält. In Osterby muss das Dach der Sporthalle saniert werden – dafür fließen 68.500 Euro an Förderung.

Erneuerung der Flutlichtanlage in Brekendorf

Ein neuer Zaun ist für den Sportplatz in Groß Wittensee nötig. Das Projekt wird mit rund 31.000 Euro bezuschusst. In Brekendorf steht die Erneuerung der Flutlichtanlage an. Für das Vorhaben kommen knapp 30.000 Euro aus Kiel.

