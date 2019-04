Die Waldschäden in Deutschland waren 2018 so groß wie seit 30 Jahren nicht mehr. Stürme, Trockenheit, Borkenkäfer setzen den Sauerstoffspendern zu. In Schleswig-Holstein wird am Tag des Baumes, den die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald am Sonntag, 7. April, in Noer feiert, kräftig nachgepflanzt.