Bereits am Freitag, 17. Mai, stellt der deutsch-russische Schriftsteller Wladimir Kaminer in der Stadthalle sein Buch „Die Kreuzfahrer“ vor. „ Kaminers Steckenpferd ist das Betrachten seines Umfelds, das er mit einem Augenzwinkern beschreibt“, schätzt ihn Eckernfördes Kulturbeauftragte Andrea Stephan ein. Start ist um 19 Uhr. Karten für 15 Euro gibt es in der Buchhandlung am Gänsemarkt.

Der Ratssaal ist am Mittwoch, 25. September, für den wohl bekanntesten Schriftsteller unter Deutschlands Politikern reserviert. Robert Habeck, Grünen-Bundesvorsitzender aus Flensburg, präsentiert ab 19 Uhr sein Buch „Wer wir sein könnten“. „Es geht darum, wie Sprache eingesetzt wird und was mit ihr bewirkt werden kann“, blickt Andrea Stephan voraus. Tickets kosten zehn Euro (Buchhandlung am Gänsemarkt).

Les-Art beginnt am 5. April in der Bücherei

Großes Interesse dürften erfahrungsgemäß auch die Lesetipps wecken, die NDR-Redakteurin und Kritikerin Annemarie Stoltenberg schon traditionell im Rahmen der Reihe gibt. Zur Freude von Buchhandlungsbetreiber Gerd Kieckbusch kommt sie am Donnerstag, 24. Oktober, in die Stadthalle. Karten für neun Euro gibt es in seinem Geschäft.

Der Auftakt der Reihe ist am Freitag, 5. April, in der Bücherei. „Bibliothekarin Stefanie Oeding aus Flensburg stellt – wie schon in 2017 und 2018 – ab 11 Uhr Neuheiten von der Leipziger Buchmesse vor.“ Karten für sieben Euro sind in der Bücherei zu haben.

