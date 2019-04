Lindau

„In Lindau haben wir den Wolf seit zwei Jahren“, sagte Hans-Jürgen Langbehn, Vorsitzender der Hochwild-Hegegemeinschaft Dänischer Wohld, Sehestedt und Hütten. Er habe das Tier mehrfach gesehen, zudem seien die Spuren unverkennbar. Im Umkreis seien schon häufig gerissene Rehe gefunden worden, deren Verletzungen auf den Wolf hinwiesen. Otto Gravert, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Eckernförde, bestätigte die Beobachtungen seines Jagdgenossen.

Jens Matzen, Wolfskoordinator des Landes, hat kein Verständnis dafür, dass die Jäger ihre Beobachtungen nicht gemeldet haben. „Das ist ärgerlich, ein Anruf genügt doch“, so Matzen. Dazu gebe es zwar keine Pflicht, aber „das Land ist daran interessiert, das Monitoring voranzutreiben“.

Wolfskoordinator: Jäger "unfair gegenüber Tierhaltern"

Außerdem sei es „unfair gegenüber Tierhalten, wenn man solche Informationen für sich behält“. Auch Wildtierrisse lassen sich Matzen zufolge gentechnisch untersuchen. Davon halten die Jäger offenbar nichts. Für sie sind die eigenen Erkenntnisse Nachweis genug.

Interaktive Karte: Hier wurde der Wolf in Schleswig-Holstein gesichtet

Bis Anfang März gab es keine öffentlichen Hinweise auf einen Wolf im Norden des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Dann wurde jedoch ein Lamm in Schwedeneck gerissen, ein Wolf wurde im gleichen Ort gefilmt und in Eckernförde wurde einer gesehen. Zuletzt tötete ein Wolf ein Damwild-Kalb in Schwansen.

