Volles Haus hieß es beim DRK-Flohmarkt in der Begegnungsstätte im Molfsee: Vor Beginn standen am Sonnabend und am Sonntag früh bis zu 50 Schnäppchenjäger Schlange vor der Tür. Für die neue DRK-Vorsitzende Heike Topp eine erstaunliche Erfahrung. Rund 3000 Euro brachte der Second-Hand-Handel.