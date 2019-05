Beim Maibaum macht der Feuerwehr in Neuwittenbek niemand etwas vor: Wie in vielen Dörfern der Region haben die Kameraden am Dienstagabend den traditionell geschmückten Stamm gekonnt aufgestellt - ausschließlich per Muskelkraft. Beim Tanz in den Mai feierten dann zahlreiche Gäste bis in den Morgen.