Kiel

Koch Mike Süsser eröffnet die Woche in der Kieler Bucht im Hohwachter Restaurant " Basalt". "Dort ist Gastgeber Thorsten Scheffauer (46) Chef im Ring", heißt es bei Kabel 1. Sein Credo laute: kreative, anspruchsvolle Crossover-Küche. Ob es gelingt? Der Wettbewerb um den goldenen Teller beginnt.

Wasserbüffel-Filet mit Petersilienrolle, dazu Sellerie und Saubohnen mit Karamell-Chilijus: Das servierte Koch Thorsten Scheffauer vom Hotel-Restaurant Basalt seinen Berufskollegen. Seit sechs Jahren sind Aufnahmeleiter Mark Fröder und seine Kollegen im Auftrag der Produktionsfirma Good-Times in Deutschlands Restaurants unterwegs. Darum geht es bei diesem Fernsehformat: Fünf Berufskollegen besuchen sich gegenseitig und tischen einander auf. Am Ende vergeben sie bis zu zehn Punkte pro Speise an den Koch. Es gibt zwar einen Sieger, aber gewinnen steht nicht unbedingt im Vordergrund. Die Diskussion um Dekoration, Speisekarte und Zubereitung soll den Blick auf den eigenen Speiseteller schärfen.

Im "Miral" in Eckernförde steigt das Finale von "Mein Lokal, dein Lokal" bei Kabel 1

Seit 15. März betreibt Inhaber und Koch Thorsten Scheffauer sein Hotel-Restaurant " Basalt" in Hohwacht. Bevor er und seine Frau Sandra sich selbstständig machten, stand er in der Küche der "Straßenmeisterei" in Eutin und des Hotels Hohe Wacht.

Im "Miral" in Eckernförde steigt das Finale der Show-Woche von "Mein Lokal, dein Lokal" bei Kabel 1. Seit 2017 führen Mirko Jessen und sein Mann Ralf das "Miral". Auf der Speisekarte stehen regionale Gerichte, die Zutaten kommen aus Eckernförde und Umgebung. "Heute früh habe ich zum Beispiel noch frischen Zander geholt", sagte Ralf Jessen bei den Dreharbeiten. Der Fisch solle am Finalabend zusammen mit Balsamico-Linsen und Süßkartoffelstampf ein Höhepunkt auf der Speisekarte sein.

"Mein Lokal, dein Lokal" bei Kabel 1 : Team eine Woche lang unterwegs

Eine Woche lang reiste das 14 Mitglieder zählende Team von Kabel 1 an der Ostseeküste zwischen Hohwacht und Waabs umher, um in den verschiedenen Restaurants zu filmen. Daraus entstanden fünf Episoden zu jeweils 45 Minuten Sendezeit.

Außer in Eckernförde und Hohwacht nehmen Gaststätten in Höhndorf, Waabs und Rastorf in der kommenden Woche teil.

Dass die Teilnahme an der Fernsehsendung „Mein Lokal, dein Lokal“ bei Kabel 1 nicht immer erfolgreich verläuft, zeigt das Beispiel von Wirtin Christine Hoppe. Eigentlich wollte sie im vergangenen Jahr nur ein bisschen Werbung für ihr Restaurant machen, doch die Teilnahme an der Sendung bei Kabel 1 wurde für sie zum Alptraum.

Das sind die Sendetermine für die Folgen von "Mein Lokal, dein Lokal" aus Schleswig-Holstein :

Montag, 18. März: 17:55 - 18:55 "Mein Lokal, Dein Lokal" - Der Profi kommt " Basalt", Kieler Bucht

Dienstag, 19. März: 17:55 - 18:55 "Mein Lokal, Dein Lokal" - Der Profi kommt "Strandrestaurant Karlsminde", Eckernförder Bucht

Mittwoch, 20. März: 17:55 - 18:55 "Mein Lokal, Dein Lokal" - Der Profi kommt "Beach & Bowl", Höhndorf

Donnerstag, 21. März: 17:55 - 18:55 "Mein Lokal, Dein Lokal" - Der Profi kommt "Bredeneeker Gasthaus", Rastorf

Freitag, 22. März: 17:55 - 18:55 "Mein Lokal, Dein Lokal" - Der Profi kommt ins "Miral", Eckernförde

Von kn online