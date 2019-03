Der TV-Sender Kabel 1 zeigt in dieser Woche fünf Folgen der Serie "Mein Lokal, dein Lokal", die in Schleswig-Holstein gedreht wurden. Zu sehen sind fünf Restaurants, unter anderem das "Miral" in Eckernförde. KN-online hat die Dreharbeiten begleitet und nennt die genauen Sendetermine.