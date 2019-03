Eckernförde

Die beiden Termine am Freitag und heutigen Sonnabend waren ebenso wie die Konzerte im vergangenen Jahr restlos ausverkauft. 420 Singbegeisterte scheuten sich nicht und sorgten gestern Abend mit enormer Energie bei Songs wie Rolling in The Deep für einen gewaltigen Klang.

„Alle hier eint der Wunsch zu singen“, konstatierte Heike Hinrichs von der Bonbonkocherei kurz nachdem sie sich direkt mit Karten für die nächsten beiden Termine eingedeckt hatte. Zwar behauptet sie bescheiden, sie könne „wirklich nicht singen“, bei „ Eckernförde singt“ hat sie allerdings noch keinen Termin ausgelassen: „Hier ist nichts peinlich, jeder kann so richtig mitschmettern.“

„Das war auf jeden Fall nicht mein letztes Mal hier“

Auch der Eckernförder Mats Morten Siebert (19) gibt sich begeistert von der Veranstaltung. Der Auszubildende hatte die Karte von seiner besten Freundin und deren Familie zu Weihnachten bekommen. Für Gesang habe er bisher wenig Zeit gefunden – abgesehen von seiner Übung als „Autosänger“. Die Stimmung im Publikum habe ihn nun aber mitgerissen: „Das war auf jeden Fall nicht mein letztes Mal hier.“

Den besonderen Erfolg sieht Rebecca Lindau von der Touristik auch in der Auswahl der Lieder begründet, die für jeden Geschmack etwas zu bieten habe. Die Bandbreite reichte von Ring Of Fire über Robbie Williams’ Angels bis zu einer Rockversion der Ode an die Freude.

Bereits Tickets fürs nächste Jahr gekauft

Viele Besucher würden außerdem direkt im Anschluss schon ihre Tickets für die nächsten Mitsingabende kaufen – und für den Bekanntenkreis noch dazu: „Oft fällt den Leuten direkt jemand ein, der daran auch Spaß haben könnte“, so Lindau.

Auch nach den Terminen am 18. April und 6. Juni soll die Veranstaltungsreihe fortgeführt werden. Eine Sommerpause wird es geben, bis es im Herbst das nächste Mal heißt: „ Eckernförde singt.“