Die ersten gelben Tupfer auf den Feldern im Dänischen Wohld kündigen eine prachtvolle Zeit an - und damit auch das Rapsblütenfest in Gettorf. Der Handels- und Gewerbeverein erwartet am Sonntag, 19. Mai, mehrere tausend Gäste in Gettorfs Zentrum. Im Mittelpunkt steht die Kür der Rapsblütenprinzessin.