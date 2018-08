Eckernförde

Solvin Zankl wollte genauer hinschauen. Zwei Jahre lang fotografierte er in Deutschland, England und Schweden an fünf verschiedenen Orten Eichen und das Leben auf ihnen. „Ich wusste nie, was mich erwartet“, sagt der 47-jährige studierte Biologe. „Manchmal brauchte es Zeit. Man muss sich einlassen auf einen Baum.“

"Das Erste, was ich vernahm, war das Brummen eines Männchens"

Überrascht hat ihn, dass schon im Winter Insekten auf den noch geschlossenen Knospen aktiv sind. Kleine Wanzen turnten auf ihnen herum. Im Frühjahr, wenn die ersten Blätter sich entfalteten, knabberte der Maikäfer am frischen Grün. In den Elbtal-Auen traf Zankl auf den Hirschkäfer. „Das Erste, was ich von ihm vernahm, war das brummende Geräusch eines Männchens, das den Stamm umkreiste“, erzählt der Fotograf.

500 Bilder für eine einzige extreme Nahaufnahme

Mitunter sind es Sekunden, die den Ausschlag für ein gutes Foto geben. Gerade im Mikrobereich sind Licht und Schärfe schwer zu setzen. Jeweils rund 500 Bilder schoss Zankl für seine extremen Nahaufnahmen des Eichelbohrers bei der Paarung und der Ameise, die einen Baumsafttropfen aus einer Blattlaus übernimmt. Auch der kecke Blick einer kleinen Wespe hat ihn gefangengenommen. „Solche besonderen Begegnungen sind es, die ich für meine Fotos suche“, sagt er.

Jedes Lebewesen hat auf einer Eiche seine Nische

Nur einen Kameraklick, dafür zwei bis drei Tage geduldige Ansitzzeit bedurfte es, um den Eichelhäher mit dem Objektiv einzufangen. Zankl erwischte ihn mit seiner Beute, einer Eichel, im Schnabel. Eule und Eichhörnchen (die keine Eicheln fressen) sind weitere größere Tiere, denen die Eiche Unterschlupf bietet. „Jedes Lebewesen hat hier seine Nische. So können alle zusammen auf der Eiche leben“, beschreibt der Fotograf das Wunder dieser aufeinander abgestimmten Baumwelt.

Schau passt in das Motto "Artenvielfalt" von Green Screen

Über den Kontakt von Green-Screen-Mitarbeiterin Maike Juraschka ist die Ausstellung Wildnis Eiche nach Eckernförde gekommen. Sie passt perfekt in das Motto „Artenvielfalt“ des kommenden Naturfilmfestivals. Das Museum wolle mit dieser Fotoschau das Filmangebot ergänzen, sagt Museumsleiterin Dorothee Bieske.

Eröffnung: Sonntag, 19. August, um 11.30 Uhr im Museum Eckernförde. Die Schau läuft bis 14. Oktober, geöffnet: Di-Fr 10-12.30 Uhr und 14.30-17 Uhr sowie Sa und So 11-17 Uhr.