Nur den Reißverschluss einnähen oder gleich ein Kleid selbst schneidern? Wer seine Grundkenntnisse im Nähen auffrischen oder ein neues Hobby ausprobieren will, ist bei Birke von Ketelhodt richtig. Sie verrät Tipps und Tricks am Mittwoch, 24. April, in ihrem Kursus an der Volkshochschule Gettorf.