Lindaunis

Den Grund für die neue Verzögerung nennt Egbert Meyer-Lovis, Pressesprecher der Deutschen Bahn ( DB). Ihr gehört die Brücke. „Ende vergangenen Jahres ist der für diese Maßnahmen zuständige Projektleiter plötzlich gestorben. Inzwischen ist eine neue Projektleitung gefunden worden, die sich aktuell in die Thematik einarbeitet.“ Die Konsequenz: „Im Zuge dieser Einarbeitungsphase sind jedoch einige offene Punkte zu klären", so Meyer-Lovis. Frühestens Ende April oder im Mai sei ein aktualisierter Zeitplan für den Bau der neuen Klappbrücke zwischen den Gemeinden Rieseby in Schwansen und Boren in Angeln fertig.

Verkehrsminister zeigt sich "erschüttert"

Wie das Landesverkehrsministerium auf Anfrage mitteilte, ist der amtierende Verkehrsminister Bernd Buchholz ( FDP) „über die Entwicklung erschüttert“. Denn – unabhängig vom tragischen Todesfall – hätten Land und Deutsche Bahn 2017 über die wenigen noch offenen Punkte zur Umsetzung des Neubaus gesprochen. Da die DB bislang noch nicht einmal einen neuen Zeitplan nennen könne, habe Buchholz massive Zweifel am Versprechen der DB-Konzernbevollmächtigten Manuela Herbort, in diesem Jahr auf jeden Fall mit der Umsetzung zu beginnen. Auch DB-Sprecher Meyer-Lovis macht keine Terminangaben über den Mai hinaus.

"An diesen Zustand gewöhnt"

Riesebys Bürgermeisterin Doris Rothe-Pöhls ( SPD) überrascht die Nachricht von der DB nicht. „Mittlerweile hat man sich an diesen Zustand gewöhnt“, kommentiert sie das wiederholte Verschieben des Baustarts. „Durch viele Reparaturen an der fast 100 Jahre alten Brücke gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Verkehrsstörungen“, erinnert sie sich. Deshalb hätte sie die neue Klappbrücke am liebsten so schnell wie möglich: „Eine funktionierende Brücke ist gut für Verkehr und Tourismus und damit für die ganze Region.“