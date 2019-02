Gettorf

"Am Wochenende war ihr Gehege geradezu umlagert", erzählt Volker Strehlow, Vorsitzender des Fördervereins Freunde des Tierparks Gettorf. Wenn es Futter gibt, sausen die flauschigen Allesfresser mit der schwarz gefärbten Gesichtszeichnung rund um die Augen besonders flink durch ihr Außengelände.

"Sie fressen gern Obst, Gemüse und Fleisch", berichtet Julius Hartwich, Auszubildender zum Tierpfleger. Im Tierpark Gettorf steht den Waschbären ein rund 50 Quadratmeter großes Außengehege zur Verfügung, das eigens für die Säugetiere neu gestaltet wurde. Laut Strehlow wurde dorthin ein Wasseranschluss gelegt. Das Trio hat ein kleines Badebecken. Zum Klettern gibt es Seile und Äste. Sogar ein Baumhaus haben die Waschbären. "Zum Ausruhen gibt es auch einen Innenraum", erklärt Strehlow. Noch seien die Waschbären etwas scheu.

Waschbären erkunden ihr Gehege

Kein Wunder, immerhin wohnt das Trio erst seit einer Woche im Tierpark Gettorf. "Sie müssen sich noch an die neue Umgebung gewöhnen", sagt Hartwich. So wirken die Tiere beim Hinabklettern vom Baumhaus mitunter noch unsicher. Auch was die neuen Nachbarn angeht, ist von den Waschbären eine gewisse Umstellung gefordert. Der Blick von ihrem Außengehege auf Zebras und Antilopen ist dabei wohl kein Problem. Gewöhnungsbedürftig sind hingegen die Geräusche der Gibbons, die gleich nebenan wohnen: "Die singen gern am frühen Morgen", sagt Hartwich. So kommunizierten die Affen eben miteinander. Doch die vorwiegend dämmerungs- und nachtaktiven Waschbären schlafen gern aus.

Der Tierpark Gettorf, Süderstraße 33, ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ab 1. März gelten die Sommeröffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr.

Von Jan Torben Budde