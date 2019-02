Mit einem offenen Brief an Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) fordert die Eckernförder FDP die Landesregierung auf, das Finanzamt in Eckernförde zu erhalten. Pläne, nach Schleswig zu verlagern, sollten revidiert werden, so Fraktionschef Bernd Hadewig.