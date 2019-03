Eigentlich schweift der Blick auf dem Wanderweg zur Bülker Huk eher in die Weite, auf die Ostsee. Doch an einigen Stellen lohnt sich auch der Blick zu Boden: An mehreren Punkten erinnert die Gemeinde Strande jetzt mit Messingtafeln an die größten Schäden der Sturmfluten von 2015, 2017 und 2019.