Rollenwechsel für die Reporterin: Eigentlich stelle ich den Menschen bei meiner Arbeit ja die Fragen. Doch am Donnerstag werde ich für das Projekt „Medien in der Schule“ (Misch) zwei Schulstunden lang in Altenholz von aufgeweckten Viertklässlern gelöchert. Puh, so fühlt sich das also an!