Großer Schreck am Kurstrand von Surendorf: Rettungsschwimmer der DLRG-Wachstation haben eine Tauchschülerin aus dem Wasser geborgen. Auch ein Rettungshubschrauber sowie ein Krankenwagen waren an dem Einsatz am Sonntagnachmittag beteiligt. Die Taucherin kam leicht verletzt in die Uniklinik Kiel.