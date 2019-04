Strande entzündet stets das erste Osterfeuer in der Region – doch diesmal fällt die beliebte Veranstaltung am Gründonnerstag aus. Die Feuerwehr hat das für den 18. April geplante Osterfeuer am Deich abgesagt. Wehrführer Daniel Keller erklärt: „Wir haben einfach nicht genug Freiwillige gefunden.“