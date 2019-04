Dachsanierung und Wärmedämmung an Häusern haben nicht nur Vorteile. Sie bringen auch Tiere, die an und in Gebäuden brüten, in akute Wohnungsnot. Anja und Felix Rolf kümmern sich in Eckernförde um die Fledermaus-Quartiere, haben aber auch ein Herz für andere Gebäudebrüter wie Schwalben und Dohlen.