Aktiv und für andere da sein, Spaß in einer Gruppe Gleichaltriger haben: Dafür steht die Jugendarbeit „Face to Face“ im Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde. Auch in den drei Gemeinden Osdorf-Felm-Lindhöft, Krusendorf und Strande ist sie mit den Jugendlichen aktiv.