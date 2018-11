Gettorf

„Wer weiß überhaupt, wo links ist?“, will der der Mann in Uniform wissen. Sofort schnellen die Hände hoch. Aber die linke, die die Luft zeigen soll, ist es nicht bei allen. „Macht nichts. Ich verrate euch einen Trick“, verspricht er.

Der ist einfach: linken Arm zur Seite strecken und die Hand aufstellen. Ist es der linke, zeigen Hand und Arm die Form „L“. Ist es der rechte Arm, kann man den Großbuchstaben nicht erkennen.

Geübt wird auch in der Praxis auf der Straße vor der Schule

An die Tafel zeichnet Tramm eine Straße, an der ein Kind und auf der anderen Seite eine Großmutter stehen. Wie kommt man sicher zu Omi, die nicht genau gegenüber steht?

Fynn weiß, dass er zuerst mit Blicken gut absichern muss, dass die Straße frei ist. „Ich gehe dann gerade rüber und drüben weiter zu Oma“, sagt er. „So ist der Weg kurz.“ Prima, volle Punktzahl.

Dann geht es nach draußen. An der Ampel soll die Rasselbande unter Leitung von Klassenlehrerin Wiebke Hönerloh genauso wie an einer Stelle ohne Überweg das Überqueren der Fahrbahn üben. Das klappt jetzt so gut wie in der Theorie.

Wenn Autofahrer für Kinder halten, müssen sie klare Zeichen geben

Ein Autofahrer hält, als ein Mädchen am Bordstein die Hand ausstreckt. „Aber auch das ist nicht ohne“, erklärt der Polizist. „Ihr dürft nur gehen, wenn der Fahrer euch anblickt und klar macht, dass er wirklich wartet.“

Warum, erklärt sich schnell selbst. Das nächste Auto wird zwar langsam, fährt aber trotzdem weiter. Dieser Fahrer war unsicher und hat kein klares Zeichen gegeben.

Wer hinter dem Bus steht, ist im Rückspiegel unsichtbar

Glück hat Klasse 1b an der Haltestelle, wo der Autokraftbus auf Schulschluss wartet. Busfahrer Willi Heitmann ist auch Verkehrserzieher. Er nutzt die Pause, um Kinder vom Fahrersitz aus in den Rückspiegel blicken zu lassen. Die anderen sollen hinter dem Bus stehen.

„Wie viele Kinder siehst du?“, fragt er. Die Antwort erschreckt. „Einen Arm und ein Kind.“ Dass alle anderen unsichtbar im „toten Winkel“ sind, öffnet allen die Augen für Gefahren an der Bushaltestelle.

Auch in Surendorf kommt der Verkehrserzieher der Polizei die erste Klasse

Und Lehrerin Hönerloh zieht zufrieden Bilanz: „Das war ein Vormittag, der sich gelohnt hat.“ Am Mittwoch unterrichtet Holger Tramm zum Glück auch die anderen beiden ersten Klassen.

Und demnächst ist er in der Grundschule Surendorf. Fast alle Grundschulen im Altkreis Eckernförde nehmen das Angebot in Anspruch. Jede erste Klasse darf zwei Stunden Sicherheitstraining buchen.