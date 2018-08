Eckernförde

"Besonders gut war das eher bedeckte Wetter am Sonntag. Statt an den Stränden waren viele Urlauber in Eckernförde." In der Stadt hatten die Organisatoren um Borgmann und die drei Anführer der Seeräubergruppe Kornersfjord - Käpt'n Hufeisen Lilly (Celina Billmaier), Käpt'n Renate (Thomas Neidt) und Käpt’n Sven Rosa Black (Sascha Lück) - einiges auf die Beine gestellt. Gleich am Freitag stürmten die Freibeuter das Rathaus und nahmen Bürgermeister Jörg Sibbel gefangen. Allerdings hatte Sibbel diesmal das Gold der Stadt versteckt. Bis Sonnabend um 18 Uhr war daher Schatzsuche angesagt. Dann fanden die Käpt'ns die Truhe am Strand direkt am Piratendorf. Gut 150 Mädchen und Jungen halfen die Kiste per Seil aus dem Sand zu ziehen.

Ahoi statt danke

Das Programm am Strand moderierte erstmals Profi-Pirat Kapitän Schwarzbart (Simon Kleinschmidt) aus dem Europa-Park. „Sagt nicht Danke, sagt Ahoi“, schärfte er Kindern und Erwachsenen ein. Urlauberfamilie Kreuder aus dem Rheinland war von ihm begeistert. Mutter Manuela, Vater Rudolf, Sohn Jan-Niklas und Tochter Sarah trugen alle Kopftücher, die Kinder sogar ein Freibeuter-Outfit im Partnerlook. „Das sind Karnevalskostüme“, sagten die Eltern. Das Piratenspektakel war für sie das wichtigste Urlaubsziel.

Mit zum Programm gehörte auch das Markttreiben am Hafen und Musik. Neue-Deutsche-Welle-Star Markus sorgte am Freitag ab 20 Uhr mit der Partyband Zack Zillis für den Auftakt. Außer mit eigenen Liedern machte Markus mit anderen NDW-Hits Stimmung. Eine gelungene Überraschung war die Zugabe. Da präsentierte Markus eine Country-Version seiner Autofahr-Hymne „Ich will Spaß“. Was sie Zuhörer wunderte: Markus sang nur eine Stunde lang und überließ dann Zack Zillis die Bühne. Petra Ruppert aus Gettorf bekam trotzdem, was sie erhofft hatte. Sie schaffte es, ein Gespräch mit Markus zu führen. „Er ist einfach Kult“, so die 45-Jährige.

Verzicht auf Feuer

Wegen der Brandgefahr durch die Dürre hatten die Veranstalter außer bei den Kampfszenen auf den Einsatz von Feuer verzichtet. Daher wunderten sich Besucher über die souveräne Fackel-Jonglage von Straßenkünstler Kapitän Flunker (Heiko Mielke) am Freitagabend.. „Er hat zu spät vom Feuerverbot erfahren und wurde umgehend von mir informiert“, ertklärte Piratentage-Koordinator Jan-Niklas Bente von der Eckernförde Touristik und Marketing GmbH (ETMG) die ungewollte Ausnahme von der Regel.

Zur Galerie Hier finden Sie Bilder vom Piratenspektakel.

Von Rainer I. Krüger