Eckernförde

Die lang anhaltende Hitzeperiode bringt Brandgefahr mit sich - das macht auch vor gestandenen Freibeutern nicht halt, die von Freitag, 3. August, bis Sonntag, 5. August, ihr Spektakel in Eckernförde feiern wollen. "Sollte das Wetter bis zum Wochenende weiterhin (wie vorhergesagt) schön und trocken bleiben, dürfen wir aus Sicherheitsgründen keinerlei offenes Feuer machen", so Stefan Borgmann, Geschäftsführer der Touristik- und Marketinggesellschaft.

Das Verbot betrifft ihm zufolge in erster Hinsicht das Feuerwerk und die Feuershow am Sonnabend, 4. August, den Fackelmarsch am Sonntag, 5. August, sowie das Lagerfeuer und die Schmiede im Piratendorf (ganzes Wochenende). "Nicht betroffen sind die Schüsse der Kanonen und Show-Pistolen", so Borgmann.

Fahnen statt Fackeln

Der Geschäftsführer bedauert die Entscheidung, betont aber, dass sie notwendig sei. "Für uns steht die Sicherheit der Bürger und Gäste stets im Vordergrund." Borgmann und seine Kollegen sind derzeit dabei, ein Alternativprogramm zu organisieren. "Der Fackelmarsch wird zum Fahnenmarsch, und statt des Feuerwerks gibt es eine Lasershow", kündigt er an.