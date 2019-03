Dänischenhagen

Der ehemalige „Landesvater“ zeigte sich trotz Erkältung vor rund 120 Besuchern im Altenholzer Gemeindezentrum in Hochform: „Mir geht es spitzenmäßig.“ Er lebe jetzt mit seiner Frau Sandra in einem Haus in Mühbrook ( Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Einfelder See. Er widme sich aber keineswegs bloß dem Garten, betonte der 72-Jährige.

Stattdessen kam Carstensen gerade von einer Vorstandssitzung der Stiftung „Lebendige Stadt“, die Projekte fördert und sich als Impulsgeber begreift. Aber auch die Politik treibt den früheren Ministerpräsident nach wie vor um: „Wir müssen die Politik wieder stärker zu den Menschen bringen“, appellierte Carstensen an Abgeordnete und Mandatsträger, „sie müssen präsenter sein, zum Beispiel auf Wochenmärkte gehen, um dort mit den Leuten zu reden.“ Er forderte mehr Mut, Diskussionen zu bestimmen: „Wir überlassen sonst die Lufthoheit an den Stammtischen den Rattenfängern von der Rechten“, so der Polit-Pensionär.

Von Jan Torben Budde