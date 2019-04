Eckernförde

Im vergangenen Jahr lag der Umsatz, den die Vermieter mit den Übernachtungsgästen machten, noch bei rund 2,75 Millionen Euro. Der Trend zeigt stetig nach oben – der Umsatz hat sich in den vergangenen fünf Jahren in etwa verdoppelt.

Dementsprechend steigt auch die Zahl der Übernachtungen. Für 2018 hat ETMG-Geschäftsführer Stefan Borgmann seine Prognose allerdings knapp verpasst. Im August rechnete er mit einer viertel Million Übernachtungen. Das wurde mit 244.400 leicht unterschritten. Borgmann spricht dennoch von einem sehr erfolgreichen Jahr. Auch die Zahl der Ankünfte steigerte sich um drei Prozent auf rund 76.000.

Zwei Millionen Tagesgäste

Der Super-Sommer 2018 wirkt sich auch auf das laufende Jahr aus, so der Touristik-Chef. „Bereits am Ende des Jahres waren 36 Prozent der Quartiere für 2019 gebucht“, sagte Borgmann. Zur gleichen Zeit im Vorjahr seien es lediglich 24 Prozent gewesen. Das laufende Jahr sei ebenfalls mit einem Plus gestartet: In den ersten drei Monaten sind Borgmann zufolge bereits 20 Prozent mehr Buchungen als von Januar bis März 2018 eingegangen.

Der ETMG-Geschäftsführer wies darauf hin, dass es nicht die Übernachtungsgäste seien, die Verkehr und Trubel nach Eckernförde bringen. Die absolute Zahl der Übernachtungsgäste lag demnach bei knapp 76.000. „Wir hatten aber auch zwei Millionen Tagesgäste“, sagte er. Beide Gruppen zusammen sorgten für einen Umsatz in der lokalen Wirtschaft von 73 Millionen Euro. „Durch den Tourismus entstehen 1500 Arbeitsplätze“, so Borgmann.

