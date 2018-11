Knackige Auswärtsaufgaben warten in der Fußball-Landesliga Schleswig auf den Gettorfer SC und den Eckernförder SV. Der GSC gastiert am Sonnabend beim Osterrönfelder TSV, während der ESV zum dritten Mal in Folge auf Reisen geht und diesmal am Sonntag beim TSV Rantrum antritt.