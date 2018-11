Damp

Von Matt Simons stammen Hits wie „Catch & Release“ und „We can do better“. Außerdem steht Michael Patrick Kelly auf der "Pop am Strand"-Bühne in direkter Nähe zur Ostsee. Der Musiker ist auch als Juror in der TV-Sendung "The Voice of Germany" aufgetreten.

Auch der Popsänger Alvaro Soler ("La Cintura") und der deutsche Singer/Songwriter Jonas Monar ("Playlist", "Aller guten Dinge") sind für das Festival in Damp verpflichtet worden. "Pop am Strand" findet am 11. August 2019 statt. 2018 hatten 12.500 Fans die Veranstaltung besucht, als unter anderem Max Giesinger und Johannes Oerding auftraten.

Eintrittskarten ab sofort zu haben

Der Konzertmarathon "Pop am Strand" findet von 13 bis 21 Uhr statt. Eintrittskarten für 45,90 Euro plus Gebühren gibt es in allen KN-Mediastores, Tel. 0800/1234901, oder direkt hier.

Kinder im Alter bis fünf Jahre zahlen keinen Eintritt, für Kinder von sechs bis einschließlich elf Jahre gibt es ein Kiddy-Ticket für 5 Euro plus Gebühren.