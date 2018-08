Wegen Schleusung mit Todesfolge muss sich ein 27-jähriger Iraker bald vor Gericht verantworten. Die Hauptverhandlung am Landgericht Kiel solle am 12. September 2018 beginnen, sagte die Leitende Oberstaatsanwältin Birgit Heß. Der mutmaßliche Schleuser wurde im Oktober 2017 in Strande festgenommen.