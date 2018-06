Eckernförde

Am Donnerstag treten die neuen Ratsleute erstmals zur konstituierenden Sitzung zusammen. 14 Vertreter stellt die CDU, neun die SPD, acht die Grünen, vier der SSW und jeweils drei die FDP und die Linke. Das Bürger-Forum, das 2013 erstmals mit Fraktionsstärke eingezogen war, hatte nicht mehr kandidiert. Grund für die ungewöhnlichen Dimensionen des Rats ist eine neue Berechnungsformel für Überhangmandate. Da die CDU alle 14 Wahlkreise direkt gewonnen hatte, müssen die anderen Parteien, entsprechend der prozentualen Stimmenanteile, ebenfalls bei der Sitzvergabe berücksichtigt werden.

Bürgervorsteherin Karin Himstedt tritt wieder an

Die Ratsversammlung wählt am Donnerstag den Bürgervorsteher – Amtsinhaberin Karin Himstedt (CDU) tritt wieder an – und die Stellvertreter des Bürgermeisters. Außerdem werden die Mitglieder der ständigen Ausschüsse bestimmt sowie die Aufsichtsräte der stadteigenen Gesellschaften Stadtwerke GmbH und Eckernförde Marketing & Touristik GmbH. Die Sitzung beginnt um 17.45 Uhr, im Anschluss an die Wahlen ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen.