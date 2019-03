Gettorf

Bevor sich die Pforte zur Reithalle des Tierparks Gettorf am Sonnabend öffnete, standen die Besucher schon Schlange: An diesem Wochenende bummeln dort tausende Besucher über den Frühjahrmarkt. Gleich 32 Kunsthandwerker und Händler präsentieren dort ihre Artikel. Am Sonntag, 24. März, ist der Frühjahrsmarkt von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Osterhasen, Holzarbeiten und Marmelade in der Reithalle

An den Ständen gibt es unter anderem Oster-Dekoration, Holzarbeiten, Schmuck, Mützen, Handtaschen, Decken und Wollsocken ebenso wie selbst gekochte Marmelade sowie herzhafte hausgemachte Spezialitäten. Vor der Reithalle sind zudem Stände mit Grillwurst und Käse aufgebaut.

„Ich suche ein Mitbringsel für eine Freundin, die ich besuche“, verriet Birgit Qualen, die aus Nordfriesland angereist war, am Sonnabend. Ihr gefielen die Gestecke mit Narzissen und Kätzchen am Stand von Rita Kasteiner aus Kaltenhof. Zudem bewunderte die Marktbesucherin gemeinsam mit ihren Begleiterinnen Anna Eissing und Karin Sellmann, beide aus Gettorf, die Deko-Artikel der Ausstellerin, die Keramik-Eier mit Traubenhyazinthen bepflanzt hatte. „Wir lassen uns hier schon mal für Ostern inspirieren“, verriet das Damen-Trio.

Selbst gebackene Torten

Frühjahrsmarkt-Mitorganisatorin Karin Felsch vom Förderverein „Freunde des Tierparks“ freut sich über den Andrang: „Das gute Wetter kommt uns natürlich entgegen.“ Auch in der eigens eingerichteten Reithallen-Cafeteria tummelten sich am Sonnabend einige Besucher, die von den Ausstellern selbst gebackene Torten genossen.

Von Jan Torben Budde