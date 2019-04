Rieseby

Denn dank der 4000 Euro Zuschuss kann der Klub an zwei der vier Dorfwochentage über Greifvögel und ihren Schutz aufklären. An den beiden Schlusstagen des Dorffestes von Donnerstag bis Sonntag, 20. bis 23. Juni, sind die Seeadlerschützer in der Sporthalle präsent. "Wir werden Präparate und Infotafeln aufstellen", kündigt Dreves im Namen des 125 Mitglieder zählenden Vereins an.

Hartmut Schmidt, Vorsitzender des Dorfwochenausschusses und Hauptorgansisator, freut sich über die Schau. Insgesamt setze man damit wieder auf die bewährte Mischung aus Spiel, Sport, Tanz, Klönschnack und Unterhaltung.

"2018 hatten wir 2000 bis 2500 Besucher", sagt er mit Blick auf die Auflage im vergangenen Jahr. Diese Besuchermarke strebt er für die Veranstaltung im Bereich zwischen Sportplatz, Turnhalle, Schule und St.-Petri-Kirche auch für dieses Jahr an.

Erstmals Startgebühren für Dorfwochenläufe

Zu den Attraktionen gehören die Läufe am Sonnabend. Erstmals werden für die um 13.30 Uhr am Sportplatz gemeinsam startenden Dorfwochenläufe über 2,5 Kilometer nach Norby und zurück sowie die sieben Kilometer nach Büstorf und zurück Startgebühren erhoben: ein Euro auf der kurzen und zwei Euro auf der langen Strecke.

Hintergrund: Die Teilnehmer erhalten Medaillen, die haben ihren Preis. "Der 400 Meter lange Bambini-Lauf für Kinder bis sechs Jahre bleibt aber frei", sagt Organisator Wolfgang Besler über das Rennen einer Runde auf dem Sportplatz um 14.50 Uhr. "Da alle Läufer Kuchen und Getränke frei haben, ist die Gebühr vertretbar", meint er. Anmeldungen sind ab sofort per E-Mail möglich (hansen.veno@t-online.de).

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.