Strande

Eigentlich war dieser Krimi ja als Übung für Heide Ziefuss gedacht: „Kann ich überhaupt schreiben?“ Denn die 72-Jährige, die im Ortsteil Freidorf lebt, möchte vor allem einen Roman schreiben: über die abwechslungsreiche Geschichte ihrer Familie.

Früher leitete sie die Toni-Jensen-Schule

Auf Teneriffa verbrachte die frühere Oberstudienrätin mit ihrem Mann schon reichlich Zeit auf der eigenen Finca. Hat auch sonst auf Reisen viel von der Welt gesehen – davon zeugen viele Erinnerungsstücke. Dabei hat sie immer gearbeitet, zog drei Kinder groß. Für den Krimi recherchierte die frühere Leiterin der Kieler Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule erst mal das Thema unaufgeklärte Morde. Und wählte für „Tod auf den Kanaren“ eine Konstellation, die auf der Insel häufig anzutreffen ist: vereinsamende Rentner, die ihren Lebensabend in der Sonne verbringen – oft mit viel Geld: „Und da ist mancher spitz drauf.“ Mehr wird über den Krimi nicht verraten!

Recherche auf der Galopprennbahn

Aber um sich über die Jockey-Szene zu informieren, besuchte Heide Ziefuss sogar die Galopprennbahn Hoppegarten. „Ach, ich habe so viel gemacht in meinem Leben“, erzählt sie. So saß die frühere Landfrau für die Grünen in der Kieler Ratsversammlung. Sie spielt Schlagzeug, ist Jägerin, Kutscherin – und Sammlerin ungewöhnlicher Schätze, die in ihrem Haus mit Blick in den Wald zu sehen sind.

Die Lesung im Strander Leuchtturm-Pavillon beginnt am Freitag, 5. April, um 18 Uhr; Eintritt: 8 Euro. Anmeldung erbeten unter Tel. 04349/9264.

