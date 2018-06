Lindau

Mit Unbehagen schildert Andrea Brügmann eine gefährliche Szene, als sie mit den Lütten, die gemütlich im Krippenwagen saßen, den L 44-Überweg passieren wollte. „Zwei Autos haben zwar angehalten, um uns herübergehen zu lassen, aber der dritte Wagen, der hinterher kam, ist an denen vorbeigefahren“, denkt sie zurück. Ebenso habe sie schon erlebt, dass Autos aus einer Fahrtrichtung am Überweg stoppen, aber der Gegenverkehr an Tagesmutter und Kindern haarscharf vorbei sauste – dabei seien die Kinder in ihren gelben Sicherheitswesten gut sichtbar. Sie habe Treckerfahrer schon auf ihre zu rasante Fahrweise angesprochen. Als Erwiderung kam, dass sich Fußgänger wegen der Geschwindigkeit gern täuschten.

Ein Ereignis nach dem Gettorf-Lauf Anfang Juni brachte das Fass zum Überlaufen. Als Mitglieder der Revensdorfer Jugendwehr den L 44-Überweg passieren wollten, „wurden sie fast überfahren“, so Andrea Brügmann. Es sei daher Anzeige erstattet worden. Schon während des Gettorf-Laufs hätten sich üble Szenen abgespielt. So seien Revensdorfer Feuerwehrleute zur Sicherung der Strecke in Uniform und mit Winkerkelle im Einsatz gewesen – darunter ihr Lebenspartner Rüdiger Hein. „Er wurde von einem Autofahrer übelst angemotzt“, berichtet sie.

Weil es sich um eine Landesstraße handele, seien die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde begrenzt, sagt die Revensdorferin. Trotzdem wolle sie das Thema in einer Sitzung der Gemeindevertretung ansprechen.

Um einen Unfallschwerpunkt handelt es sich laut Carsten Freese von der Polizeistation in Gettorf zwar nicht. Er kündigte an, dass die Polizei dort Streife fahren werde.

Von Jan Torben Budde