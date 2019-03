Altenhof/Wulfshagen

Im Altenhofer Kuhhaus beginnen die SHMF-Konzerte jeweils um 20 Uhr. Schon zum Auftakt am Mittwoch, 10. Juli, geht es um den Komponisten, der in diesem Jahr im Zentrum des SHMF-Programms steht: Johann Sebastian Bach (1685 bis 1750). Der italienische Percussionist Simone Rubino präsentiert unter dem Motto „Bach on Drums“ Schlagzeugkapriolen zu Werken des Komponisten.

Schon zum nächsten Konzert am 25. Juli kommt Janine Jansen. Die Geigerin ist die Künstlerin, die im Rahmen des SHMF 2019 ein Porträt von sich abliefert. Janine Jansen intoniert mit fünf Freunden Stücke von Erwin Schulhoff, Johannes Brahms und Antonín Dvorak. Das Sextett firmiert als Janine Jansen & Friends.

Axel Milberg beim SHMF 2019

Ein literarischer Zugang zu Bach wird am 31. Juli 2019 gesucht. Der bekannte Schauspieler Axel Milberg trägt Texte aus der Zeit des Thomaskantors vor. Im Wechsel mit ihm spielt Pianist Caspar Frantz Bach-Werke. „Bach auf der Spur“ lautet der Titel der Lesung.

Bach-Melodien nur auf dem Klavier sind am 7. August 2019 angesagt. Vikungur Olafssonn aus Island stellt sein Konzert unter das Motto „Beziehungszauber“ und präsentiert Bach und seine großen Bearbeiter.

Den Schlusspunkt setzen die die Klezmer-Könige

Weiter wird das Spektrum am 22. August. Das Crossover-Trio Time for Three lässt einen Mix aus Klassik, Bluegrass, Pop und Jazz erklingen. Die Streicher Nicolas Kendall, Ranaan Meyer und Charles Yang gehen dabei von Bach bis Justin Timberlake. Den SHMF-Schlusspunkt in Altenhof setzen am 29. August die Klezmer-Könige. Das Ukulele-Cello-Duo aus James Hill und Anne Janelle steht für Folkmusik aus Kanada.

Auch beim Konzert auf Gut Wulfshagen am 16. August wird Bach Referenz erwiesen. In diesem Fall jedoch nicht in der klassischen Variante. Vielmehr serviert das Duo Jacques Ammon und Eckart Runge ab 20 Uhr in der Gutsscheune unter dem Motto „Baroque Blues“ eigene Spielarten von Werken des Komponisten und seiner Zeitgenossen.

