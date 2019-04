Eckernförde

Vor seiner achten Wiederwahl beim Kreisparteitag im vergangenen Jahr hatte Sönke Rix (43) bekannt gemacht, dass er nur die halbe Amtszeit von zwei Jahren Vorsitzender bleiben wolle. Fast zeitgleich kündigte auch Fraktionsvorsitzender Kai Dolgner seinen Rückzug an. Er will sein Kreistagsmandat im kommenden Jahr abgeben.

„Das ist ein schönes Amt, das mir immer Spaß gemacht hat“, sagte Sönke Rix jetzt. Seit knapp einem Monat hat der gelernte Erzieher mit Bundestagsmandat jedoch auch eine neue Aufgabe – er wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden im Landesvorstand der SPD gewählt.

Rix hält Jacob für "sehr geeignet"

Wer auf Landesebene ein Amt bekleide, sollte nicht auch eines auf Kreisebene haben, meint Rix. Das schränke die Kontrollfunktion ein, die die unteren gegenüber den nächsthöheren Ebenen ausüben. Zudem sei er inzwischen auch Sprecher der schleswig-holsteinischen Abgeordneten im Bundestag. Alles zusammen sei zeitlich kaum zu schaffen.

Über die Kandidatur von Sabrina Jacob (38) für seine Nachfolge sei er erfreut. „Ich halte sie für sehr geeignet“, sagte Rix. Er wies jedoch darauf hin, dass weitere Bewerbungen bis zum Kreisparteitag am Sonnabend, 15. Juni, möglich sind. Jacob gehört bereits zu Rix’ Stellvertretern, außerdem ist sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Kreistag.

SPD-Ortsvereine stärken

„Ich kandidiere, weil mir die Arbeit im Kreisvorstand Spaß macht“, sagte sie. „Ich möchte gerne wieder mehr Verantwortung übernehmen“, so Jacob, die bis zur vergangenen Kommunalwahl rund zwei Jahre ehrenamtliche Bürgermeisterin von Schacht-Audorf war.

„Wir müssen aufhören, immer nur auf unsere Defizite zu schauen“, sagte Jacob. Als Kreisvorsitzende will sie die Stärken betonen. „Das ist unsere Gliederung in den Gemeinden. Die Menschen, die die Arbeit in den Ortsvereinen machen.“ Um sie etwa von Bürokratie zu entlasten, wolle Jacob die Digitalisierung nutzen. Auch Öffentlichkeitsarbeit sei ihr ein wichtiges Anliegen.

Ministerin Giffey kommt nach Eckernförde

Die Kreistagsabgeordnete Iris Ploog aus Hohenwestedt, die neben Jacob stellvertretende SPD-Vorsitzende ist, schloss ihre Kandidatur am Sonderparteitag auf Nachfrage aus. Ihr Name als mögliche Nachfolgerin war vor einem Jahr auch gefallen.

Am außerordentlichen Parteitag am Sonnabend, 15. Juni, in der Stadthalle Eckernförde gibt es nicht nur Wahlen, voraussichtlich kommt auch prominenter Besuch aus Berlin: Wenn alles klappt, hält Familienministerin Franziska Giffey eine familienpolitische Rede. Anschließend feiert die SPD ein Sommerfest am EMTV-Heim, teilte Sönke Rix mit.

